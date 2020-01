Hü,hot: Sonos liefert Updates, so lange es geht

Ältere Sonos-Lautsprecher erhalten nun doch noch Software-Updates. Der Geschäftsführer des Unternehmens entschuldigte sich bei den Kunden. Denn die letzte Mitteilung des Unternehmens habe für viel Unmut gesorgt.

Tatsächlich informierte Sonos Kunden darüber, dass ab Mai 2020 „keinerlei“ Softwareupdate mehr für einige Geräte aus den Jahren 2006 bis 2009 mehr angeboten würden.

Doch nach der Reaktion von alteingesessenen Fans sah sich Sonos-Chef Patrick Spence in Erklärungsnot. Er versuchte die Wogen zu glätten und erklärte in einer E-Mail an CNBC, dass man versuchen werde, die genannten Geräte so lange mit Updates zu versorgen, wie es eben geht. Dabei handelt es sich wohl um Sicherheitsupdates und keine, die neue Funktionen hinzufügen.

Man habe sich bei der ersten „Kommunikation“ im Ton vergriffen und die Sachlage nicht richtig geschildert, so Spence.

„While legacy Sonos products won’t get new software features, we pledge to keep them updated with bug fixes and security patches for as long as possible.“ (Patrick Spence)