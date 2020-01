Google I/O 2020 startet am 12. Mai

Googles Entwickler-Event I/O findet 2020 ab dem 12. Mai statt. Der Suchmaschinenanbieter versprach, wenn genügend Nutzer ein Puzzle lösen würden, verriete man den Termin für die nächste I/O-Veranstaltung.

Da die Nutzer fleißig waren und ein spezielles Puzzle lösten, wissen wir nun bereits im Januar, wann Googles Event stattfinden wird.

Tatsächlich hält Google das I/O 2020 vom 12. bis zum 14. Mai ab. 2019 fand das Event bereits eine Woche früher statt, vom 7. bis zum 9. Mai.

Der neue Google-Chef, Sundar Pichai, teilte den Termin über Twitter mit.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1