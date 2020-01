TSMC bekommt Zuschlag: Produktion von A14 für iPhone 12 im Q2

TSMC stellt den Apple A14 für das iPhone 12 her. Der Chiphersteller aus Taiwan, der zuletzt fast alle großen Prozessoren für Apple fertigte, bekommt auch den Zuschlag, Apples kommendes Smartphone im Herbst mit Chips zu versorgen. Diese werden im 5nm-Verfahren gefertigt.

Wenn wir als Kunden im kommenden September das nächste iPhone in den Händen halten, dann steckt darin vermutlich ein Prozessor von TSMC. Vor einigen Jahren entschied sich Apple dazu, TSMC zum alleinigen Lieferanten zu machen. Laut DigiTimes bleibt das auch beim iPhone 12 so.

A14 in 5nm?

Dem Bericht zufolge würde der A14 der erste Chip, der bereits im neuen 5nm-Verfahren gefertigt wurde.

Das ist zwar plausibel, hängt aber stark von den Fähigkeiten TSMCs ab. Nun gibt es das Gerücht aber auch schon länger. Möglich, dass gerade dies ein Entscheidungskriterium Apples ist. Denn stolz berichtete das Unternehmen bei der Veröffentlichung des iPhone XS, dass der A12 Chip im Gerät der erste in einem Smartphone sei, der mit dem 7nm-Verfahren gefertigt wurde. So könnte es dann auch bei den 2020er iPhone-Modellen sein.

Kleiner gleich besser?

Tatsächlich gilt eine Faustregel in der Regel immer. Kleinere Chips bieten bessere Leistung bei geringerem Energieverbrauch. Apples 2020er iPhone könnte davon profitieren, so wie andere iPhone-Modelle zuvor davon profitierten. An dieser Stelle verraten wir also kein Geheimnis.

Wenn nichts Gravierendes geschieht, dann veröffentlicht Apple die nächsten iPhones wohl wieder im September. Gerüchteweise könnten die Geräte ein anderes Design nutzen, das mehr demjenigen des iPhone 5/5 entspricht (oder dem des iPad Pro). Auch ist im Gespräch, dass die Geräte dank eines Qualcomm-Modems 5G unterstützen werden. Zu guter Letzt hieß es außerdem, Apples 2020er iPhones könnten einen Fingerabdrucksensor im Display integrieren und die Kerbe verlieren.