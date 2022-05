3. Mai 2022

tvOS 15.5 Beta 4 von Apple

Registrierten Entwickler:innen stellt Apple am Abend die neue Beta 4 von tvOS 15.5 vor. Diese trägt die Buildnummer 19L5569a.

Apple TV 4K (2. Generation)

Apple veröffentlicht die Aktualisierung für die Probierversion nur eine Woche nach dem Release von Beta 3 von tvOS 15.5. Neuerungen sind uns nach wie vor nicht bekannt, zumal leider auch die Release Notes keine Auskunft darüber geben.

Weitere Updates

Wie so oft, an einem dieser Beta-Dienstage, gibt es vom Konzern aus Cupertino selbstredend noch weitere Updates. So stellt das Unternehmen nun auch watchOS 8.6 Beta 4, macOS 12.4 Beta 4 und iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 4 zum Download bereit. Auch dürfen ausgewählte Tester:innen dem Apple Studio Display eine weitere Beta-Firmware passend zur Version 15.5 ausprobieren.