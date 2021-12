15. Dezember 2021

Swift Playgrounds 4 ist da: Apps am iPad entwickeln

Apple hat in der Folge von Xcode 13.2, das Hinweise enthielt, einen Tag später nun ein Update für Swift Playgrounds veröffentlicht. Version 4.0 erlaubt die Entwicklung von lauffähigen Apps am iPad.

Swift Playgrounds

Apple hatte dieses Update im Rahmen der WWDC 2021 im Juni in Aussicht gestellt. Kurz vor Jahresende erfolgt dann also die Aktualisierung.

Das ist neu in Swift Playgrounds 4

Zwar erhalten auch Mac-Nutzer:innen das Update, doch die meisten Vorteile haben natürlich Nutzer:innen am iPad. Vorausgesetzt, das eigene Apple-Tablet nutzt iOS 15.2 oder neuer, kann man auf dem Gerät ab sofort SwiftUI-Apps entwickeln und auch von dort direkt in den App Store eintragen lassen.

App Store Connect und Live-Vorschau

Denn Swift Playgrounds 4 bietet auch eine App Store Connect Integration. Die erlaubt den Upload der eigenen Software an den App-Shop Apples.

Eine Live-Vorschau, ähnlich wie sie in Xcode funktioniert, zeigt Änderungen am Quellcode direkt in der virtualisierten App. Man kann außerdem die eigene App jetzt im Vollbild anzeigen lassen.

Codevervollständigung, Suche, Snippets und Pakete

Die Codevervollständigung in Swift Playgrounds wird nun noch cleverer, und beschleunigt so die fehlerfreie Entwicklung von Projekten. Angesprochen auf Projekte. Diese lassen sich inzwischen auch in Swift Playgrounds erstellen und so leichter mit Xcode austauschen.

Eine projektweite Suche liefert Resultat über mehrere Dateien hinweg. Dazu gesellt sich eine Snippet-Bibliothek, in der es Kontrollelemente, Symbole und Farben gibt, die man in der eigenen SwiftUI-App anwenden kann.

Dazu kann man über die Integration von sogenannten „Swift Packages“ auch frei verfügbaren Quellcode von Dritten in die eigenen Projekte einbinden.

Kostenlos im App Store

Swift Playgrounds ist sowohl für iPad als auch für Mac erhältlich und kostenlos. Die App ist eigentlich zum Programmieren-Lernen gedacht.