4. Dezember 2021

Kanada: AirTags im Einsatz bei Autodiebstählen

Eine Reihe von Fahrzeugdiebstählen sorgt für Gesprächsstoff. Bislang fünf Diebstähle in der kanadischen Region York bei Toronto wurden bekannt, bei denen die Diebe Apples AirTags einsetzten, um den Standort von wertvollen Fahrzeugen ausfindig zu machen.

AirTag im Schlüsselanhänger, Bild: Alexander Trust

Eigentlich sollen die Bluetooth-Tokens Nutzer:innen dabei helfen, ihre eigenen Gegenstände wiederzufinden.

Fahrzeugdiebstähle mit AirTag-Hilfe

Doch in Kanada gibt es offenbar Autodiebe, die Apples AirTags zweckentfremden und für Diebstähle einsetzen. Dies geht aus einer Pressemeldung der Yorker Regionalpolizei hervor.

Die AirTags haben die Diebe zum Beispiele hinter der Tankklappe versteckt, oder hinter dem Deckel für die Anhängervorrichtung. Entsprechende Aufnahmen gibt es auf den Seiten der Yorker Regionalpolizei. Die Diebe bringen die AirTags an den Fahrzeugen an, um sie später zum Haus der Besitzer:innen „in Ruhe“ aufbrechen zu können.

Seit September 2021 sei es zu bislang fünf unterschiedlichen Autodiebstählen gekommen, in denen jedesmal ein AirTag gefunden wurde. Insgesamt seien in den vergangenen 12 Monaten mehr als 2.000 Fahrzeuge in der Region gestohlen worden. 350 davon wurden wieder aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen dieser Diebstähle wurden insgesamt mehr als 100 Personen verhaftet.

Diebstahl vermeiden

Die Polizei gibt in Ihrem Bericht darüber hinaus Hinweise, wie die Fahrzeughalter:innen Diebstählen vorbeugen könnten.

Man solle das eigene Auto am besten in abgeschlossenen Garagen abstellen.

Man solle ein Lenkradschloss anbringen. Es würde gleichzeitig als visuelle Abschreckung dienen.

Außerdem solle man ein Schloss vor den Datenanschluss am Auto anbringen.

Man solle Kameras mit ausreichend Auflösung dort anbringen, wo das eigene Auto abgestellt ist.

Darüber hinaus solle man das eigene Auto regelmäßig auf Unregelmäßigkeiten hin untersuchen und bei Bedarf die Polizei verständigen.

Apples AirTags wurden im April 2021 vorgestellt.