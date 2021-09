22. September 2021

California Streaming: iPhone 13, kann das was? – S7M #54

Im Anschluss an Apples California Streaming Event wollte ich meine Meinung zu Apples neuen Produktvorstellungen zusammenfassen. Mit dem iPhone 13 tue ich mich schwer. Es ist nett, aber reicht das, um mich oder andere davon zu überzeugen, es in diesem Jahr zu kaufen? Das erfahrt Ihr in dieser Episode von Sajonaras 7 Minuten.

iPhone 13 und 13 mini in der Farbe Polarstern, Bild: Apple

Die ersten Benchmarks gab es relativ zeitnah nach dem Event. Das iPhone 13 ist etwas schneller als der Vorgänger und die Batterie hält länger. Zusammen mit iOS 15 gibt es vor allem für Filmemacher die Möglichkeit, coole Tiefenschärfeeffekte zu nutzen.

Absurde Akkulaufzeit?

Warum nenne ich gerade die Batterielaufzeit absurd? Weil das iPhone 13 so viele Stunden Audio wiedergeben kann, das nicht ein einziges von Apples Kopfhörermodellen diese ebenfalls unterstützt. Wieso das absurd ist, erkläre ich im Podcast. Aber Apple hat diese Beurteilung selbst heraufbeschworen.

