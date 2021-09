31. August 2021

Daniel Craig als James Bond: Doku kostenlos auf Apple TV

Von Anfang September bis Anfang Oktober dürfen sich Apple-Kunden auf eine kostenlose Dokumentation über Daniel Craig als James Bond freuen. „Being James Bond: The Daniel Craig Story“ wird im Vorfeld des neuen Kinofilms gratis ausgestrahlt.

Die neue Heimat von James Bond wird Amazon Prime Video werden. Doch das hindert Apple scheinbar nicht daran, ein bisschen Bond-Flair auf seiner Apple-TV-Plattform zu versprühen. Eine Dokumentation zu 15 Jahren Daniel Craig als Agent im Dienste seiner Majestät zeigt das Unternehmen zwischen dem 7. September und 7. Oktober kostenlos in der Apple TV App.

Daniel Craigs letzter Auftritt als James Bond

Die Dokumentation soll auch als Appetitanreger für den Kinofilm „Keine Zeit zu sterben“ dienen. Der läuft am 30. September in Großbritannien aber auch Deutschland an, und startet am 8. Oktober dann in den USA. Es ist der letzte Auftritt des Schauspielers in der Rolle als James Bond.

Zu sehen sein sollen auch Schnipsel, die man bislang noch nicht gesehen hat. Gespräche vom Set zwischen Craig und den Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli.

Dies berichtet das Branchenmagazin Deadline.