Apple II: Handbuch für über $780.000 versteigert

46 Gebote reichten aus, damit ein Handbuch des Apple II am Ende für 787.484 US-Dollar verkauft wurde. Grund dafür waren Autogramme von Steve Jobs und Mark Markkula.

Jeder, der jetzt glaubt, dass das eigene Apple-II-Handbuch ein kleines Vermögen wert sei, den müssen wir enttäuschen. Denn die diesen Monat bei RR Auction versteigerte Ausgabe ist eine ganz Besondere.

Sie gehörte Julian Brewer, oder war zumindest diesem gewidmet. Julian ist der Sohn von Michael Brewer, der für Apple in Großbritannien 1979 Vertriebsrechte aushandelte. Die persönliche Widmung sieht Julian als Teilnehmer der ersten Generation, die mit einem Computer aufwächst. Er solle die Welt verändern, wünscht ihm Steve Jobs. Da es diese Widmung kein zweites Mal gibt, handelt es sich um ein Unikat, das entsprechend wertvoll ist.

„Julian, your generation is the first to grow up with computers. Go change the world! Steve Jobs 1980“