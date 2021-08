17. August 2021

Oculus, da krieg isch Plaque: S7M #47

Die jüngste Ausgabe von Sajonaras 7 Minuten ist gewissermaßen auch immer noch kalter Kaffee. Denn aufgezeichnet habe ich auch diese noch im Mai. Worum geht’s? Es gibt ein Problem mit der VR-Brille Oculus Quest 2. Die besitze ich, und deswegen hab auch ich ein Problem.

Oculus Quest 2, Bild: Alexander Trust

Ehrenwort, die nächste Episode des Podcasts nimmt dann aktuellere Themen in den Blick, denn die habe ich dann wieder im August aufgezeichnet.

Hautirritationen bei Oculus Quest 2

Wer wissen will, warum man mit Oculus Quest 2 tatsächlich Hautirritationen im Gesicht kriegen kann, der sollte sich den Podcast anhören. Die offizielle Support-Mitteilung gibt es auf der Website von Oculus.

Für alle anderen gibt es vielleicht andere Episoden von Sajonaras 7 Minuten, die Ihr anhören wollt.

Silikon-Cover, aber nicht für Deutsche

In der Vorbereitung zu diesem Begleitbeitrag für das Thema habe ich mich noch einmal damit auseinandergesetzt. Ich musste feststellen, dass es für Oculus-Nutzer kostenlos einen Silikon-Gesichtseinsatz gibt. Das Problem? In Deutschland wird die Quest 2 nicht angeboten, und also kann man Deutschland auch nicht als Zielland auswählen. Ich hab das Ding ja ganz zu Beginn über Amazon in Frankreich geordert. Da muss ich dann wohl noch mal den Support bemühen.

Man fühlt sich ein wenig an das Bumper-Problem beim iPhone 4 erinnert.

