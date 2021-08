iOS 15 und iPadOS 15 Beta 6 veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwicklern iOS 15 und iPadOS 15 Beta 6 zum Download bereit. Diese tragen die Buildnummer 19A5325f. Mit Einführung dieser Testversion entfernt Apple die SharePlay-Funktion und informierte Entwickler außerdem, dass es diese bis zur Veröffentlichung im Herbst nicht fertigstellen wird.

Eine Woche nach Beta 5 veröffentlicht Apple also eine weitere Probierversion, und zwar mit einem Paukenschlag.

Denn SharePlay können iOS-Entwickler nun nur noch über ein separates SharePlay-Entwicklerprofil installieren, wenn sie die Funktion in ihren Apps ausprobieren möchten.

„SharePlay has been disabled for use in the developer beta 6 versions of iOS 15, iPadOS 15, and tvOS 15, and will be disabled in the upcoming beta 6 release of macOS Monterey. SharePlay will also be disabled for use in their initial releases this fall. SharePlay will be enabled for use again in future developer beta releases and will launch to the public in software updates later this fall. Your team can continue developing SharePlay support for your apps by installing this development profile.“