Alexander Trust, den 4. August 2020

iOS 14 und iPadOS 14 Beta 4 von Apple veröffentlicht

iOS 14 mit Widgets, Bild: Apple

Apple veröffentlicht am Abend iOS 14 und iPadOS 14 als Beta 4 für registrierte Entwickler. Es gibt durchaus einige Anpassungen und neue Funktionen. So funktioniert nun auch die Covid-19-Benachrichtigungsschnittstelle und könnte man die Corona-Warn-App auch mit iOS 14 wieder nutzen. Außerdem gibt es ein neues Apple TV-Widget.

Vor zwei Wochen veröffentlichte Apple erst Beta 3 von iOS 14 und iPadOS 14. Nun folgt also ein Update. Registrierte Entwickler können das Update direkt am Gerät ausführen. Beta 4 trägt die Buildnummer 18A5342e.

„Exposure Notification“ klappt

Wichtig für Nutzer der Corona-Warn-App in Deutschland oder vergleichbarer Apps in anderen Ländern. Mit Beta 4 könnte man theoretisch auch diese Apps nutzen. Natürlich funktioniert die App unter iOS 13, aber eben bislang nicht mit der Beta des für Herbst geplanten nächsten Betriebssystem-Updates.

TV-Widget, 3D Touch und optimierte Suchergebnisse

Neu ist auch ein Apple TV Widget. Wobei die Betonung wohl eher auf TV liegt. Denn man kann damit nicht das ATV bedienen – das konnte man vorher schon. Vielmehr zeigt das Widget einem an, was „als nächstes“ in der TV-App auf einen wartet. So kann man möglichst flott zur nächsten Sendung kommen.

Auch kommt der Support für 3D Touch zurück. Das Feature funktioniert nun wieder auf Geräten, die es unterstützen.

Nicht zuletzt optimiert Apple mit Beta 4 auch die Anzeige von Suchergebnissen. Dies dokumentiert unter anderem Federico Viticci auf Twitter. Es werden mögliche Apps und Suchergebnisse zuoberst gezeigt. Dann folgt ein Block mit „Siri Knowledge“-Inhalten, die mögliche „Wissensfragen“ mit Informationen beantworten helfen sollen. Dies können z. B. auch Wikipedia-Links sein. Man kann dann mit einem Tippen auf einen Button weitere Ergebnisse anzeigen lassen und darunter aber auch noch auswählen, im Kontext einzelner Apps zu suchen. Das kann hilfreich sein, wenn man bestimmte Dokumente, Notizen, etc. nach Informationen durchsuchen möchte.

Daneben veröffentlichte Apple weitere Updates für Betas von watchOS 7 und tvOS 14.

Ähnliche Nachrichten