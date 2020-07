iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat am Abend eine neue Betaversion der Betriebssystem iOS 14 und iPadOS 14 bereitgestellt. Außerdem gibt es watchOS 7 und tvOS 14 als Beta 3. Registrierte Entwickler können diese ab sofort herunterladen und auf den Geräten installieren.

Die neue Betaversion von iOS und iPadOS erscheint rund zwei Wochen nach Beta 2. Die Buildnummer lautet 18A5332f. Noch gibt es keine Hinweise auf Veränderungen gegenüber Beta 2.

Apple informiert die Entwickler darüber, dass das Update von der vorherigen Probierversion „länger dauern kann als erwartet“. Es könne sogar zu Datenverlust kommen, wenn das Update unterbrochen würde.

Werden iOS 14 und iPadOS 14 der große Wurf?

Apple präsentierte das neue Betriebssystem im Rahmen der WWDC 2020. Es bietet viele neue Funktionen. Beispielsweise kann man Widgets auf dem Home Screen anlegen und Apps deutlich besser gruppieren. Anrufhinweise nehmen nicht mehr den ganzen Bildschirm ein und Apple stellt eine eigene Übersetzungsapp vor, mit der sich auch simultan Gespräche führen lassen. Auch die Karten-App wird nochmal verbessert. Fahrradrouten enthalten nun auch Höhenunterschiede oder Hinweise auf Treppen zwischendrin. Und wer ein Elektroauto fährt, kann sich speziell Routen mit Elektrotankstellen ausgeben lassen.

Am iPad hilft Apple außerdem dem Apple Pencil auf die Sprünge. Mit ihm kann man dank „Scribble“ nun quasi überall mit der Hand schreiben. In Textfeldern wird die Schrift dann automatisch in Text umgewandelt. So kann man das Tablet mit dem Pencil noch mehr wie ein interaktives Notizbuch verwenden.

watchOS 7 Beta 3 ist auch da

Darüber hinaus stellt Apple Entwicklern auch eine neue Beta von watchOS 7 zur Verfügung. Diese wird wie üblich über ein angeschlossenes iPhone angestoßen.

Das neue Betriebssystem bietet unter anderem Schlaftracking und kann auch Tanzen als Workout interpretieren.

tvOS 14 ebenso als Beta 3 verfügbar

Der Hersteller aus Cupertino lässt sich zudem nicht lumpen. Das Unternehmen stellt am Abend auch Beta 3 von tvOS 14 bereit. Das Betriebssystem fürs Apple TV enthält unter anderem eine Home-App und Änderungen an Apple Arcade und HomeKit Secure Video.