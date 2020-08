Alexander Trust, den 4. August 2020

Boon stellt Betrieb ein: Wirecard-Skandal zieht Kreise

Geld, Bild: CC0

Nutzer der Bezahlplattform Boon wurden vom Anbieter über das Ende des Service informiert. Spätestens zum 3. Oktober 2020 zieht der Anbieter den Stecker. Bis dahin sollen Nutzer vorhandenes Guthaben ausgeben. Da Boon eine Tochtergesellschaft der nun insolventen Wirecard AG ist, war dies eigentlich nur eine Frage der Zeit. Betroffen ist jedoch nur die virtuelle Mastercard, nicht aber die Banking-App boon.Planet.

Boon gehörte mit zu den ersten Anbietern in Deutschland, die auch Apple Pay unterstützten. Dabei konnten Nutzer ein virtuelles Konto beim Dienstleister eröffnen, erhielten eine digitale Kreditkarte fürs iPhone und die Apple Watch und konnten mit Apple Pay kontaktlos bezahlen. Geld konnte man auf dieses digitale Konto „aufladen“.

Boon-Guthaben ausgeben

Nun informiert Boon seine Nutzer über das Aus der Plattform. Entsprechend sollen diese nun ihr Geld ausgeben.

Bis 3. Oktober sollen Nutzer nun ihr Geld noch ausgeben. Ab dem 4. Oktober werden monatlich 2,50 Euro Gebühren fällig für Geld, das bis dahin noch nicht aufgebraucht wurde.

Wenn jemand nun 22 Euro auf dem Boon-Konto hat, aber für 25 Euro etwas kaufen möchte, dann empfiehlt der Anbieter, das Konto noch aufzuladen. Im Anschluss kann man die 25 Euro wie gewohnt ausgeben, wahlweise im Geschäft oder im Onlinehandel.

App-Funktion und Guthaben

In seinem Infoschreiben erläutert Boon, dass es voraussichtlich zum 3. Oktober keine App-Funktion mehr geben wird. Allerdings hätten Kunden noch für weitere „sechs“ Jahre Anspruch darauf, ihr Geld zurückzubekommen.

Geld auszahlen lassen

Möglich ist es auch, sich das Geld auszahlen zu lassen. Doch Boon wäre es lieber, wenn Kunden das einfach ausgeben. Denn das Serviceteam sei „bereits jetzt mit einer sehr hohen Anzahl an Anfragen stark ausgelastet“.

Man könne die Auszahlung grundsätzlich auch per E-Mail beantragen. Boon benötigt dann die registrierte Telefonnummer, die Antwort auf Sicherheitsfragen und eine IBAN eines Kontos, das auf den Namen des Boon-Kontoinhabers läuft. Die Auszahlung kann nicht an Dritte erfolgen. Auch kann die Auszahlung bis zu 21 Tage Zeit in Anspruch nehmen.

Wie geht es mit boon.Planet weiter?

Boon bietet daneben auch eine „smarte“ Banking-App an, die Ausgaben zu verwalten hilft und auch mit Konten anderer Anbieter funktioniert. Diese wird „nicht“ eingestellt.

Ähnliche Nachrichten