Alexander Trust, den 4. August 2020

WhatsApp im Kampf gegen Fake-News? Neue Suchfunktion

WhatsApp auf dem iPhone, Bild: CC0

Über ein Jahr lang testete WhatsApp eine Möglichkeit zur Überprüfung von Nachrichten. Nun scheint die Funktion mit dem letzten Update von WhatsApp ausgeliefert zu werden.

WhatsApp unternahm vor einigen Monaten, vor allem wegen der Verbreitung von Falschnachrichten rund um die Covid-19-Pandemie, bereits Schritte, um die Verbreitung von Fake-News einzuschränken. So konnten Nutzer Nachrichten maximal an fünf Leute gleichzeitig weiterleiten.

Nun erfolgt der nächste Schritt in der Möglichkeit für Nutzer, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin abzuklopfen.

Nachrichten in Google auf Wahrheitsgehalt abklopfen

So zeigt WhatsApp einerseits an weitergeleiteten Nachrichten ein zusätzliches Symbol an, wenn speziell diese Meldung sehr häufig (wie oft wissen wir nicht) weitergeleitet wurde. In dem Fall kann man über das Symbol die Nachricht an Google übermitteln, bzw. in Google nach ihr suchen.

WhatsApp fragt zuvor, ob man die Nachricht an Google übermitteln will. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt und der Messenger selbst weiß also nicht über den Inhalt der Nachricht, denn sie wird direkt an Google geleitet. Auf diese Weise soll es Nutzern einfacher gemacht werden, grassierende Meldungen zu überprüfen. Der Schritt, Google selbst zu öffnen und nach der Meldung zu suchen entfällt.

Funktion nicht in Deutschland?

Die „Websuche“-Funktion ist offenbar kein weltweites Feature. Zumindest beschreibt WhatsApp es zwar in der eigenen FAQ, doch im eigenen Blog heißt es, die Funktion würde mit dem jüngsten Update eingeführt. Zunächst kommt sie aber wohl nur in Brasilien, Großbritannien, Italien, Irland, Mexiko, Spanien und den USA zum Einsatz. „Andere Länder“, erklärt WhatsAp, „werden folgen.“

Sobald die Funktion auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz verfügbar wird, informieren wir Euch auf Macnotes darüber.

