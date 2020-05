Behält das iPhone 12 den Lightning-Anschluss?

Speziell um diese Frage drehen sich momentan einige Gerüchte. Aktuell heißt es, dass Apple beim iPhone 12 nicht auf USB-C setzen wird, sondern weiterhin Lightning verwendet. Im kommenden Jahr dann soll das nächste Apple-Smartphone sogar nur mit dem Smart Connector auskommen, den man vom iPad Pro und iPad Air kennt.

Apple nutzte offenbar einen Prototypen des iPhone 12, in dem man auch USB-C als Anschluss verwendete, so wie man es derzeit am iPad Pro tut. Doch nun behauptet ein Enthüllungsjournalist (neudeutsch Leaker genannt), dass Apple in diesem Jahr weiterhin auf Lightning als Anschluss-Technologie bei seinem Smartphone setzen würde.

Warum schlabbert Apple USB-C?

Die EU-Kommission hätte es vermutlich gerne gesehen, wenn Apple in diesem Jahr einen USB-C-Anschluss ans iPhone gepackt hätte.

Wenn aber stimmt, was in der Gerüchteküche gekocht wird, macht es betriebswirtschaftlich nur wenig Sinn für Apple jetzt noch umzusatteln. Denn mit dem 2021er iPhone will das Unternehmen dann gar keinen „herkömmlichen“ Anschluss am Smartphone mehr anbieten. Stattdessen soll der proprietäre „Smart Connector“ zum Einsatz kommen, über den dann eine Verbindung zum Zubehör stattfinden soll.

Gleichzeitig würden wir die Geräte dann kabellos laden und könnten die Wiederherstellung am Gerät vornehmen.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Was passiert mit dem Anschluss?

Nun nennt AppleInsider auch @choco_bit_ als eine verlässliche Quelle. Letztlich wiederholt der Leaker jedoch nur, was zuvor auch andere schon prognostizierten. Dazu zählt zum Beispiel auch Jon Prosser, der in letzter Zeit sehr viel Glück mit seinen Voraussagen hatte und uns sogar Hinweise zu Apples AR-Brille mitteilte.

Wir alle wissen, dass eine Sache nicht dadurch wahr wird, je öfter man sie erzählt. In diesem Metier kommt es auf Vertrauen an und also vertrauen wir Prosser und Co. momentan.

Die Auguren können sich allerdings nicht entscheiden, ob Apple der nächsten iPhone-Generation überhaupt einen Anschluss spendiert, oder ob es komplett drauf verzichtet. Es wäre konsequent, wenn Apple am iPhone ganz auf einen Anschluss verzichtete. Dann bräuchte es aber Zubehör für den Smart Connector. Ein Fluch und ein Segen zugleich.