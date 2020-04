MacBook Pro: True Tone bald auch für Hintergrundbeleuchtung der Tastatur?

Apple nutzt mit True Tone in diversen iPads und am MacBook Pro ein System zur variablen Einstellung der Lichttemperatur. Das gleiche System könnte der Konzern aus Cupertino irgendwann auch auf die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ausweiten. Das zumindest legt eine neue Patentveröffentlichung nahe.

Apple misst über Lichtsensoren die sich wechselnden Lichtverhältnisse in der Umgebung. Es stellt dann die Lichttemperatur um, damit bei mehr oder weniger Lichteinfall immer ein vergleichbares Ergebnis für unsere Auge entsteht.

Hintergrundbeleuchtung für Tastatur optimieren?

Das US-Patent- und Marken-Amt (USPTO) sprach Apple nun ein neues Patent unter der Nummer 10,614,775 zu. Es beschreibt Elektrogeräte, die hintergrundbeleuchtete Tastaturdisplays mit verstellbaren Weißpunkten haben (engl. „Electronic devices having backlit keyboards displays with adjustable white points“).

Apple reichte das Patent bereits am 14. Mai 2018 ein. Als Erfinder nennt das Dokument Paul V. Johnson, Lu Zhang und Jiaying Wu.

Bringt Apple so eine Tastatur?

Die Beschreibung erinnert stark an Apples True Tone. Denn auch dort „manipuliert“ Apple die Lichttemperatur der Weißpunkte im Display.

Sehen wir irgendwann also eine Tastatur mit „True Tone“-Hintergrundbeleuchtung in einem Apple-Laptop? Vielleicht. In jedem Fall aber würde eine solche Funktion prima ins Regal der vielen kleinen Mikrooptimierungen passen, die Apple im Laufe der Jahre bei seinen Geräten vorgenommen hat.