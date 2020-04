Für Coca-Cola-Fans: Jetzt gibt‘s iPhone-Schutzhüllen, Apple-Watch-Armbänder und mehr

Der Schutzhüllen- und Zubehör-Anbieter Casetify kooperiert mit Coca-Cola. Er bringt Mitte April eine große Kollektion an Cases für AirPods und iPhones, sowie Uhrenarmbändern für die Apple Watch mit diversen Coca-Cola-Motiven heraus. Dies teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Der Verkauf der neuen Merchandise-Produkte mit Coca-Cola-Motiven startet am 16. April.

Casetify bietet demnächst mehrere Schutzhüllen für Apples iPhone an. Selbst Nutzer älterer Geräte kommen in den Genuss auf ein äußerliches „Facelift“. Denn der Anbieter will selbst für das iPhone 7 noch neue Cases anbieten. Die günstigste davon soll immerhin 45 US-Dollar kosten.

Get ready for something BIG!💥Meet the @cocacola collection: a collection of premium tech accessories capturing the beauty of diversity and spirit of individuality. 📱Get on the waitlist now!⁠ #CASETiFYColab #CocaCola⁠ #CASETiFY Launches April 16th, 2020 https://t.co/V8CcOPqJWo pic.twitter.com/JmiHiOhvVt