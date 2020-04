Zoom und Datenschutz: Es ist alles noch viel schlimmer

Die New Yorker Datenschutzbehörde nimmt den Anbieter der Kommunikationsapp Zoom unter die Lupe. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Videochats mit Zoom nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und die Installation der Software auf einem Mac zumindest fragwürdig ist.

Es ist wenige Tage her, da wurde bekannt, dass die Zoom-App Daten an Facebook liefert, selbst wenn Nutzer der App gar nicht am Netzwerk von Mark Zuckerberg angemeldet sind. Dieses „Versehen“ konnte man noch auf eine mögliche, unsaubere Programmierung und Nachlässigkeit bei der Ausformulierung der Datenschutzbestimmungen abwälzen, vor allem da der Anbieter zeitig ein kleines Update nachlieferte.

Die App der Firma „Zoom Video Communications“ hat mittlerweile auch Datenschützer aus New York auf den Plan gerufen. Die untersuchen mögliche Verstöße gegen die vor Ort geltenden Datenschutzgesetze, trotz oder gerade wegen dem Ausbruch der CoVID-19-Krankheit? Nicht zuletzt bekam die App viel Zulauf, nachdem sukzessive mehr Leute im Rahmen präventiver Maßnahmen von Zuhause arbeiten sollten und ein Kommunikationsmedium benötigten.

Normalerweise müssen Nutzer bei der Installation von Software, die nicht aus dem Mac App Store stammt, zwischendrin noch bestätigen, dass sie die App wirklich installieren wollen. Bei Zoom kommt man allerdings mit deutlich weniger Klicks aus.

Ever wondered how the @zoom_us macOS installer does it’s job without you ever clicking install? Turns out they (ab)use preinstallation scripts, manually unpack the app using a bundled 7zip and install it to /Applications if the current user is in the admin group (no root needed). pic.twitter.com/qgQ1XdU11M