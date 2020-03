Kauft Apple Disney? Jetzt wäre der Zeitpunkt „günstig“

Rosenblatt-Analyst und Vizepräsident Bernie McTerman phantasiert über die Idee, Apple könnte Disney kaufen. Doch der Analyst hat zumindest in einem Punkt Recht: Jetzt wäre der Zeitpunkt günstig. Denn nicht nur Apple verlor Wert an der Börse, auch Disney ist nicht mehr das wert, was es noch Ende letzten Jahres kostete.

Ein Schnäppchen sei Disney quasi. Vor allem weil weltweit die Vergnügungsparks des Unternehmens wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen wurden, verlor das Unternehmen stark an Wert an der Börse. Stand heute könnte Apple Disney mit dem Geld seines Festgeldkontos bezahlen. Denn der Unterhaltungskonzern sei im Vergleich zum Ende des letzten Jahres 30 Prozent günstiger zu haben.

Als Bob Iger noch Chef von Disney war (er trat im Februar 2020 ab), brachte er den Gedanken einer Fusion selbst zur Sprache; Iger war viele Jahre auch Mitglied im Vorstand Apples. Er verließ diesen im Herbst letzten Jahres, da Disney seinerzeit seinen eigenen Streamingservice forcierte und damit ein Interessenkonflikt zu Apple TV+ bei Iger bestanden hätte.

Als der ehemalige Disney-Chef den Vorstandsposten bei Apple räumte sagte er unumwunden, dass Steve Jobs eine Fusion beider Unternehmen forciert hätte.

„I believe that if Steve were still alive, we would have combined our companies, or at least discussed the possibility very seriously.“ (Bob Iger)