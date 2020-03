Mario Kart Tour für iPhone und iPad bekommt bald Multiplayer

Am 8. März ist es soweit. Dann spendiert Nintendo Mario Kart Tour für iOS ein neues Update. Ihr könnt in dem Kart-Rennspiel dann auf dem iPhone und iPad gegen Eure Freunde antreten oder einfach gegen Gamer irgendwo auf dem Globus.

Seit September 2019 gibt es Mario Kart Tour für iOS. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Schon im Dezember 2019 bekamen Abonnenten des „Gold Pass“ die Möglichkeit an einer geschlossenen Beta des Mehrspieler-Modus teilzunehmen. Im Januar 2020 bot Nintendo die Beta dann öffentlich an.

Nun scheint alles soweit getestet, dass man das Feature auf die Allgemeinheit loslassen kann.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560