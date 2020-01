Mario Kart Tour: Multiplayer bald ohne Gold Pass testen

Nintendo startet bald einen zweiten Test für den Mehrspielermodus von Mario Kart Tour auf dem iPhone. Es gab bereits einen ersten Test, doch der blieb lediglich Abonnenten des 4,99 Euro teuren Gold Pass vorbehalten.

Mario Kart Tour, versprach Nintendo bereits zur Einführung, sollte einen Mehrspielermodus erhalten. Nun begann im Dezember der Test für das „Vergnügen“. Allerdings konnten nicht alle Nutzer daran teilhaben. Denn der Test blieb zahlenden Abonnenten vorbehalten. Das ändert sich nun.

Nintendo kündigte dies jetzt auf Twitter an. Wenn Spieler der App ermöglichen, Standortdaten abzufragen, können diese sogar mit Personen in Ihrer näheren Umgebung spielen.

Weitere Details möchte Nintendo sowohl im Spiel als auch über die Social-Media-Kanäle veröffentlichen.

A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll