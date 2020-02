802.11ay: Bekommt das iPhone 12 neuen Wi-Fi-Standard?

Funkt das iPhone 12 bald auf kurze Distanz im 60-GHz-Spektrum? Gerüchteweise ja. Dabei beruft sich Mac Otakara auf eine „verlässliche Informationsquelle“.

Es bestünde die Möglichkeit, so heißt es in dem Beitrag, dass Apples kommende Smartphone-Generation den Standard 802.11ay unterstützt.

802.11ay für die Binnenkommunikation

Grundsätzlich spricht nichts gegen das Gerücht. Vielmehr ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Apple sich auf den Wi-Fi-Standard für kurze Entfernungen einlässt. Eine Entscheidung werde bis Ende des Jahres getroffen, heißt es.

Profitieren würden davon vor allem Geräte, die untereinander über WLAN kommunizieren. Denn 802.11ay vervierfacht die Bandbreite und erlaubt bis zu vier gleichzeitige Verbindungen mit Lese- und Schreibzugriff. Ein schnelleres AirDrop kommt einem dabei unmittelbar in den Sinn.

Wird das iPhone zum VR-Hub?

Daneben gibt es eine weitere interessante Spekulation. 2018 hieß es, dass Apple auf 802.11ay als Wi-Fi-Standard für eine vermeintliche AR-Brille oder ein VR-Headset setzen würde. Die Geräte sollten auch ohne Smartphone oder Computer auskommen können, sehr wohl aber mit einer Trägerbox verbunden sein, die 802.11ay nutzt.

Was aber, wenn das nur für eine Lösung daheim gilt, man unterwegs für die Verbindung zu einer AR-Brille eine höhere Bandbreite benötigt?

So oder so wäre die Wahl zur Unterstützung des Standard nichts, das man großartig in Frage stellen muss. Es ist allerdings auch nur ein so „semi“-interessantes Thema für Endverbraucher. Wie Apple am Ende zu Lösungen kommt, ist meist nicht so spannend wie das Ergebnis selbst.

Wer profitiert noch vom 60 GHz Wi-Fi?

Mobile Gaming, oder Gaming überhaupt könnte ebenfalls profitieren. Denn der neue Standard bietet eine geringere Latenz. Eingabegeräte (Joysticks, Gamepads) mit Support für 60 GHz Wi-Fi könnten ähnliche Verzögerungen bei der Eingabe bieten wie kabelgebundene Lösungen.

Noch ist es nicht so weit

Einen Haken hat aber die Meldung. Denn zum jetzigen Zeitpunkt wurde 802.11ay noch gar nicht final abgenickt. Im September 2020 sollen Arbeitsgruppen darüber entscheiden, erst im Oktober 2020 gäbe es dann die finale Genehmigung durch das Exekutivkomitee und sogar erst im Dezember 2020 durch RevCom und SASB. Dies sind zwei noch höhere Gremien bei der IEEE.