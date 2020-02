Disney+ mit tollem Start: 28,6 Millionen Abonnenten

Disney präsentierte kürzlich seine Quartalszahlen. Bei der Gelegenheit erwähnt Chef Bog Iger, dass der Videostreaming-Service Disney+ bereits über 28,6 Millionen Abonnenten verfügt.

Disneys Streaming-Angebot scheint einen ordentlichen Start zu erleben. Seit November sammelte der Service bereits 28,6 Millionen Abonnenten ein. Unklar ist jedoch, wie viele davon für den Service bezahlen.

Berichten zufolge stammt nämlich ein Teil der Abonnenten vom Mobilfunkanbieter Verizon. Denn der bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Disney+ 12 Monate kostenlos zu probieren. Damit imitiert Verizon Apples Angebot für Apple TV+ für Käufer von Hardware.

