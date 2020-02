Ohreinsätze für AirPods Pro gratis mit AppleCare+?

Apple verschenkt unter bestimmten Voraussetzungen Ohreinsätze für die AirPods Pro. Das jedenfalls berichteten gleich mehrere Nutzer in einem US-Forum. Allerdings besitzen alle die AppleCare+-Versicherung.

Und die Versicherung kostet für die AirPods Pro noch einmal 29 Euro Aufpreis.

Trotzdem ist nicht gesichert, dass Nutzer die Ohreinsätze nicht auch ohne die Versicherung erhalten. Das jedenfalls gibt einer der Nutzer zu bedenken.

„I’m not sure if it’s an ‌AppleCare‌+ thing or not but I set up the replacement online and there was no fee. I was under the impression that there will be a cost even with ‌AppleCare‌+.“ (Boshii)