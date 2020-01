Mehr von Allem: Apple überarbeitet Karten-App

Apple ist mit der Überarbeitung seiner Karten-App fertig. Nun bekommen Nutzer in den USA die „neue Version“ zuerst zu Gesicht. Sie bietet mehr von Allem, mehr Straßendetails, mehr Parks, Gebäude, Flughäfen und anderes mehr.

Ende Dezember 2019 begann Apple mit einem Test einer „neuen Version“ seiner Karten-App. Dabei überarbeitete das Unternehmen in jedem Fall die Datenbasis und weniger das allgemeine Layout der App. Startpunkt für die ersten Tests waren der Südosten und die Mitte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Apple hatte im Sommer auf der WWDC angekündigt, seine Karten-App um viele Datenpunkte erweitern zu wollen. Die beiden vorher genannten „Teile“ der USA waren allerdings die „letzten“, die noch überarbeitet wurden. Nun schloss Apple seine Arbeiten ab. In den USA können entsprechend Nutzer die „neue“ Karten-App ab sofort überall verwenden.

Apple kündigte die Veröffentlichung in einer speziellen Pressemeldung an. Darin lässt der iPhone-Hersteller auch Eddy Cue zu Wort kommen, der die Überarbeitung mitverantwortet. Die neue Karten-App, schwärmt Cue, sei die beste auf dem Planeten und außerdem diejenigen, die die Privatsphäre der Nutzer besonders achtet.

„We set out to create the best and most private maps app on the planet (…). It is an effort we are deeply invested in and required that we rebuild the map from the ground up (…). We look forward to bringing this new map to the rest of the world starting with Europe later this year.” (Eddy Cue)