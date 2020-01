Cecily Strong zu Apple TV+?

Medienberichten zufolge steht Apple kurz vor dem Abschluss, Cecily Strong zu verpflichten. Sie soll in einer Musik-Comedy für Apple TV+ als Hauptdarstellerin auftreten.

Cecily Strong kennen US-Fernsehzuschauer vor allem aus „Saturday Night Live“. In der Late-Night-Comedy-Show ist Strong ein gern gesehener Gast.

Musik-Comedy für Apple TV+

Nun will Apple offenbar eine Musik-Comedy mit ihr in der Hauptrolle produzieren lassen.

Variety berichtet, dass Cinco Paul und Ken Daurio das Format produzieren sollen. Es hat noch keinen Namen. Paul und Daurio sind besser bekannt als Autoren von „Ich – Einfach unverbesserlich“. Paul soll zudem die Serie leiten, während Daurio beratend als Produzent hinzukommt.

Auch Darstellerin Strong gehört dem Produktionsteam an und Universal Television ebenfalls.

Story bereits bekann

Die Geschichte der Serie ist allerdings bereits bekannt. So begibt sich ein Ehepaar gemeinsam auf einen Rucksack-Trip, um die eigene Liebe wieder zu entfachen. Auf ihrer Reise landen sie in dem magischen Städtchen „Schmigadoon“. Dort sieht alles so aus wie in einem Fernseh-Musical der 1940er Jahre.

Apple TV+ seit November

Apples eigener „Videostreaming“-Service Apple TV+ startete offiziell im November 2019. Das Unternehmen bietet das Abo für 4,99 Euro im Monat an. Doch Käufer vieler neuer Apple-Produkte erhalten den Service 12 Monate gratis zum Test. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass das Angebot noch überschaubar ist.