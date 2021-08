29. August 2021

Home Before Dark: Staffel 1 kostenlos

Apple hat die Spendierhosen an. Der iPhone-Hersteller stellt Interessierten die erste Staffel der Serie „Home Before Dark“ momentan kostenlos zur Verfügung, die sonst nur kostenpflichtig auf Apple TV+ angesehen werden kann.

Home Before Dark, Bild: Apple

Als Marketing-Maßnahme muss man die kostenlose Verfügbarstellung der Mystery-Serie ansehen, die Apple derzeit betreibt. Vor Kurzem erst endete Staffel 2. Offenbar ein guter Zeitpunkt, für Apple die Werbetrommel in den sozialen Medien zu rühren.

Worum geht’s in Home Before Dark?

Home Before Dark ist eigentlich eine Serie, die sich in ihrer Machart auch an jüngere Zuschauer wendet. Erzählt wird die Geschichte von „Hilde Lysiak“, die als Neunjährige Artikel für die lokale Zeitung „Orange Street News“ in dem verschlafenen Städtchen Selinsgrove schreibt. Hilde deckte dabei einen Mord auf, der lange zurücklag. Diese echten Umstände wurden natürlich in der Serie dramatisiert.

Die echte Hilde und aber auch die Zeitung in Pennsylvania, für die sie schrieb, erlangten im Jahr 2014 nationale und teils internationale Aufmerksamkeit deswegen.

Wer mag, kann sich nun also Staffel 1 komplett kostenlos anschauen.