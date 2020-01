Steve Wozniak gründet Entertainment-Hotels mit Atari

Atari eröffnet Entertainment-Hotels in den USA. In acht Städten sollen neue Hotels gebaut werden, mit AR- und VR-Erfahrungen für Besucher. Apples Gründer, Steve Wozniak, ist mit seiner Stiftung mit von der Partie.

Wozniak und Atari haben eine gemeinsame Geschichte. Zusammen mit Steve Jobs arbeitete „Woz“ nämlich für eine Weile bei Atari, ehe man Ende der 1970er Jahre Apple gründete.

Spatenstich in Arizona

In Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona soll dann Anfang Herbst der Spatenstich für das erste von acht Hotels fallen. Die Bauzeit beträgt offenbar zwei Jahr.

Hotels mit Raum für AR, VR und E-Sport

In den Hotels soll es Räumlichkeiten für den Genuss von Augmented und Virtual Reality geben. Dies kündigte Atari in einer eigenen Pressemeldung an.

Darüber hinaus sollen einige Räume für das „Game-Streaming“ eingerichtet werden und darüber hinaus wollen die Hotels auch größere Räume für die Ausrichtung von E-Sports-Events bereitstellen.

Hotelzimmer teils mit Retro-Charme

Die eigentlichen Hotelzimmer für Gäste sollen außerdem teilweise Retro-Charme bieten.

Die Preise und die Etablissements sollen familiengerecht bleiben. Darüber hinaus möchte man aber Premium-Optionen für diejenigen Kunden anbieten, die beispielsweise eine LAN-Party planen.

Weitere Standorte für Atari-Hotels sind Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco und San Jose. Das Budget für die einzelnen Hotels variiert dabei stark und hängt auch vom Standort ab.

In jedem Fall als Partner mit an Bord ist die „Steve Wozniak Innovation Foundation“.

Bekommt die Marke wieder Leben eingehaucht?

Eigentlich arbeitet Atari ja auch an einer „neuen“, eigenen Konsole. Die wurde jedoch mehrfach verschoben.

Der einstige Videospielgigant meldete in den USA 2013 Konkurs an. Lediglich in Frankreich gibt es noch eine Tochtergesellschaft, die weiterhin fleißig Remakes von Spielen wie Asteroids oder Centipede produzieren lässt.