Star Trek: Picard bekommt zweite Staffel

Die Serie Star Trek: Picard bekommt eine zweite Staffel. Diese Meldung um Patrick Stewart alias Jean-Luc Picard ist jedoch ein alter Hut. Schon Mitte Dezember 2019 kristallisierte sich dies heraus.

Aktuell heißt es in manchen Tech-Blogs, dass es eine zweite Staffel zu Star Trek: Picard geben werde. Und zwar, obwohl die Serie noch gar nicht startete.

Dies geht auf eine Meldung von „Deadline“ zurück, in der eine offizielle Bestätigung seitens der Filmfirma CBS erfolgte.

„We’re thrilled to announce plans for a second season before the series’ debut, and we are confident that Star Trek fans and new viewers alike will be captured by the stellar cast and creative team’s meticulously crafted story when it premieres on January. 23“. (ViacomCBS-Sprecher)