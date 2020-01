Google gibt Gas: Januar-Update für Suchindex

2020 Januar-Update für Google angekündigt. Das Team von Googles Suchmaschine veröffentlichte auf Twitter einen Hinweis. Darin kündigt man ein umfassenderes Update des eigenen Suchalgorithmus für Januar 2020 an.

Google nennt es einfach das „Januar 2020 Core Update“. Am 13. Januar begann man, die eigenen Suchergebnisserver mit dem neuen Algorithmus zu füttern. Es wird vermutlich noch bis zum Ende der Woche dauern, ehe alle „SERPS“ weltweit auf dem neuesten Stand sind. Jedenfalls zeigt das die Erfahrung der letzten Jahre.

Later today, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the January 2020 Core Update. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see this blog post for more about that:https://t.co/e5ZQUA3RC6