Face ID am Mac? Technologie fehlt

Mark Gurman von Bloomberg zufolge gibt es bis dato noch keine Möglichkeit für Apple, die Face ID Technologie auch in Macs einzusetzen. Vor allem der Einsatz in MacBooks ist wegen der dünnen Display-Gehäuse derzeit nicht realisierbar.

Kommt Face ID irgendwann zum Mac? Aller Voraussicht nach schon.

Apple würde das Feature umsetzen, doch die notwendige Hardware dafür steht dem Unternehmen derzeit nicht zur Verfügung. Die passenden Sensoren und Kamera-, sowie Linsen-Module, die im iPad und iPhone integriert sind, kann man nicht ohne Weiteres auch am Mac nutzen. Der Grund ist in erster Linie physikalischer Natur. Denn die verwendete Technologie ist einfach zu „dick“.

Dies geht aus einer Frage-und-Antwort-Rubrik aus Mark Gurmans „Power On“-Newsletter hervor. Der Journalist beantwortete darin eine der Leser:innen-Fragen.

Gerade Apples Laptops dürften allerdings am längsten auf eine Gesichtserkennung warten. Denn die Displays und Gehäuse sind noch deutlich dünner als etwa jene am iMac.

Apple soll laut Mark Gurman tatsächlich über die Implementierung von Face ID am iMac M1 nachgedacht haben. In einem der Nachfolge-Modelle oder einem externen Apple-Monitor wie einem etwaigen Nachfolger für ein Thunderbolt Display dürfte die Gesichtserkennung über kurz oder lang zum Einsatz kommen.

„Face ID was in the cards for the original M1 iMac. Naturally, the iMac is the thickest Mac with a built-in display since Apple’s laptops have fairly thin screens. At this point, the technology to embed Face ID into the thin MacBook displays doesn’t exist. So if Face ID comes to the Mac, I think it will be on an iMac or external monitor first. Apple has definitely been working on this, but time will tell if they launch it.“