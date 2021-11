9. November 2021

macOS 12.1 Beta 2 von Apple veröffentlicht

Für registrierte Entwickler stellt Apple am Abend macOS 12.1 Beta 2 zum Download bereit. Diese Aktualisierung von Monterey trägt die Buildnummer 21C5031d.

macOS 12 Monterey, Bild: Apple

Ende Oktober stellte Apple Beta 1 von macOS 12.1 bereit. Noch immer erfolgt der Hinweis, dass Entwickler auf macOS Monterey zwingend Xcode 13 benötigen. Entwicklern, die Apps für iOS 14 und andere warten müssen, empfiehlt es stattdessen ein zweites Volumen auf der Festplatte mit macOS Big Sur und Xcode 12 einzurichten.

SharePlay auch am Mac

Mit dem Update auf macOS 12.1 integriert Apple das SharePlay-Feature auch am Mac. Mit iOS 15.1 und iPadOS 15.1 wurde es am iPhone und iPad hinzugefügt. Ihr könnt so über die FaceTime-Schnittstelle gemeinsam mit anderen Musik hören, Filme und Serien schauen, aber auch Bildschirminhalte austauschen oder Spiele spielen oder gemeinsam Fitnessübungen in Apples Fitness+ ausführen. Die Wiedergabe der Inhalte wird so synchronisiert, dass alle Nutzer:innen sie zeitgleich erleben.

Grundsätzlich stellt Apple die SharePlay-Nutzung für seine eigenen Apps bereit. Doch Entwickler:innen können über eine API ihre Software ebenfalls fit machen für SharePlay.

Weitere Aktualisierungen

Am Abend stellt Apple außerdem tvOS 15.2 Beta 2, watchOS 8.3 Beta 2, sowie iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 2 für registrierte Entwickler zur Verfügung.