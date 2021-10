26. Oktober 2021

HomePod (mini) jetzt mit Lossless Audio und Dolby Atmos, aber wie?

Im Zuge der Veröffentlichung von Betriebssystem-Updates 15.1 spendiert Apple dem HomePod und HomePod mini die Möglichkeit Musik in Lossless-Qualität abspielen zu können, sowie Dolby Atmos bei Filmen und Serien. Beim „kleinen“ Smartspeaker gibt es jedoch einige Einschränkungen.

HomePod bekommt Lossless

Ab sofort gibt es für Apples HomePod und HomePod mini ein Software-Update auf Version 15.1. Das bietet Unterstützung für Lossless und Dolby Atmos, sowie 3D Audio. Doch die Wiedergabe von 3D Audio klappt mit dem HomePod mini nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Lossless am HomePod

Es ist so weit, der HomePod bekommt Lossless-Wiedergabe spendiert. Nutzer und Nutzerinnen von Apple Music können nach dem Update Lieder in höherer Qualität auf dem Lautsprecher ausgeben als bisher.

Die Lossless-Wiedergabe funktioniert grundsätzlich sowohl auf dem HomePod als auch auf dem HomePod mini.

Wiedergabe von Lossless und Dolby Atmos einrichten

Man muss für die Wiedergabe in der neuen Qualität eine Einstellung in der Home-App vornehmen. Diese ist allerdings nur sichtbar, wenn man das neue macOS Monterey oder iOS 15.1 und iPadOS 15.1 nutzt. In älteren Betriebssystem-Versionen zeigt die Home-App diese Option nicht an.

Geht dazu wie folgt vor:

Öffnet die Home-App.

Wählt „Einstellungen des Zuhauses“.

Wenn Ihr mehrere Nutzerkonten im Zuhause aktiviert habt, wählt Euren Nutzeraccount aus.

Tippt dann auf „Medien“ (Apple Music).

Und aktiviert dann die „Lossless-Wiedergabe“ und optional auch „Dolby Atmos“.

Lossless auf dem HomePod, Screenshot: Macnotes

Dolby Atmos und 3D Audio

Apple ermöglicht mit der Betriebssystem-Aktualisierung ebenfalls Support für Dolby Atmos und 3D Audio. Beides funktioniert auf dem großen Lautsprecher sogar dann, wenn man nur einen davon im Einsatz hat.

Beim HomePod mini indes benötigt man für die Wiedergabe gleich zwei von den kleinen Lautsprechern. Außerdem müssen diese an ein Apple TV 4K angeschlossen sein, damit man