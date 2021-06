Prime Day: Sonderangebote für Apple-Fans, auch auf Warehouse Deals

Wer nicht auf den Black Friday im November warten möchte, der kann sich heute und morgen auf Amazon tummeln und nach Schnäppchen Ausschau halten. Die gibt es, sogar auf B-Ware im Rahmen der Warehouse Deals. Apple-Fans kommen auch auf Ihre Kosten.

Apple-Produkte günstiger am Prime Day

Ihr habt schon ein iPad? Oder Ihr braucht noch eines? Darf’s ein Apple Pencil sein, oder eine Magic Mouse? Anbei ein paar Apple-Produkte günstiger:

Hinweis: Wir listen die Produkte an dieser Stelle nur auf, wenn der Preisvergleich zeigt, dass sie derzeit bei Amazon günstiger zu haben sind als anderswo. Zum Teil läuft das darauf hinaus, dass man anderswo mit Versandkosten über dem Amazon-Preis liegt.

Sparen bei Smart-Home-Produkten

Natürlich gibt es auch viele andere Produkte mit Rabatt am Prime Day. Ihr bekommt unter anderem Smart-Home-Geräte von Netatmo günstiger. Darunter sind Wetterstationen, Überwachungskameras, Heizkörperthermostate oder Rauchmelder.

Auch ausgewählte Produkte von Eve gibt es am Prime Day günstiger, darunter Wassermelder, Sensoren, Bewegungsmelder und auch teilweise bereits threadkompatibles Zubehör. Wir hatten an anderer Stelle mal erläutert, wieso das wichtig ist auch mit Blick auf den kommenden Smart-Home-Standard Matter.

Warehouse Deals mit 30 Prozent zusätzlichem Rabatt

Ja und dann gibt es noch die Möglichkeit am Prime Day beim Kauf gebrauchter Produkte zu sparen. Beim Onlinehändler gibt es dazu die „Warehouse“-Kategorie. Aktuell gibt es auf ausgewählte Produkte dort noch einmal 30 Prozent, die dann automatisch an der Kasse abgezogen werden. Stöbern lohnt sich also.

Wie kann man am Prime Day sparen?

Die Angebote bei Amazon gelten vom 21. Juni 00:00 Uhr bis 22. Juni 23:59 Uhr. Voraussetzung, um an den Schnäppchen zu partizipieren, ist übrigens eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon. Die könnt Ihr 30 Tage kostenlos ausprobieren.

Eine Prime-Mitgliedschaft hat noch weitere Vorteile wie den kostenlosen Versand vieler Artikel, die Möglichkeit E-Books und Zeitschriften kostenlos zu lesen (Prime Reading), Zugriff auf zwei Millionen Songs, Podcasts und Hörspiele über Amazon Music, und vieles mehr.