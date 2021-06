watchOS 7.6 Beta 3 für registrierte Entwickler

Apple stellt am Abend wieder einen Reigen an Updates zur Verfügung. Registrierte Entwickler können die dritte Beta von watchOS 7.6 herunterladen. Sie trägt die Buildnummer 18U5542b.

watchOS 7, Bild: Apple

Knapp zwei Wochen nach Beta 2 gibt es nun also ein Update für Entwickler von watchOS 7.6. Es steht bereits im Schatten von watchOS 8, das Apple im Rahmen der WWDC21 vorstellte.

watchOS 7.6 Beta 3

Wir haben nach wie vor kaum Hinweise auf Neuerungen in der kommenden Betriebssystemversion. Bekannt ist allerdings, dass Nutzer und Nutzerinnen in Zukunft mehrere Timer gleichzeitig einrichten werden können. Das sollte vor allem in der Küche eine enorme Erleichterung darstellen.

Apple stellt außerdem am Abend noch Updates für die Betaversionen von macOS 11.5, iOS 14.7 und iPadOS 14.7, sowie tvOS 14.7 bereit.

Sobald uns Hinweise auf spannende Neuerungen bekannt werden, aktualisieren wir den Beitrag entsprechend.