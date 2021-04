Playstation 5 geschenkt? Einfach Stromanbieter wechseln

PlayStation 5, Bild: Sony Interactive Entertainment

Sonys neue Spielekonsole ist gefragt. Aus diesem Grund nutzen manche Anbieter sie auch als Marketinginstrument. Das ist für Verbraucher manchmal sogar von Vorteil. Denn so können manche von Ihnen am Ende des Tages sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wer den Stromanbieter wechseln möchte, der bekommt nämlich jetzt bei Yello eine PS5 dabei, inklusive eines Gutscheins für ein Jahr Playstation Plus.

„Geschenkt“ muss man an dieser Stelle bitte in Anführungszeichen setzen. Doch bei Yello gibt es derzeit die PS5 inklusive 1 Jahr PS Plus für 189 Euro, wenn man zum Stromanbieter wechselt. Das ist „fast geschenkt“.

Jetzt zu Yello wechseln und PS5 günstig bekommen.

Das Gerät wird mit 1 TB Speicher geliefert, von dem noch 825 GB nach Abzug der Systemdaten genutzt werden können. Die Konsole verfügt ansonsten über 16 GB Arbeitsspeicher und auch ein Blu-ray-Laufwerk. Es handelt sich also um die vollwertige Variante und nicht etwas das all-digital Modell. Im Preis enthalten ist außerdem ein Controller, die notwendigen Kabel und mehr.

Der Gutschein für ein Jahr PS Plus enthält übrigens auch Zugriff auf die PS Plus Collection, eine Sammlung von 20 AAA-Spielen, die Wechslern das Leben mit der neuen Konsole schmackhaft machen soll. Dazu zählen unter anderem God of War, Days Gone, Batman Arkham Knight, Fallout 4, Uncharted 4 und weitere.