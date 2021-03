O2 Oster-Angebote: iPhone 12 mit AirPods Pro gratis

Vielleicht gibt es in diesem Jahr an Ostern keine Feiern und Zusammenkünfte, dafür aber könnt Ihr Euch selbst beschenken. Jedenfalls wenn Ihr mit O2 einverstanden seid und Interesse an einem iPhone 12 habt. Denn der Anbieter sattelt drauf und spendiert, je nach Modell, wahlweise AirPods oder AirPods Pro gratis dazu.

iPhone 12 Mini mit AirPods

Ihr interessiert Euch für as iPhone 12 mini? Dann gibt es das Smartphone mit 64 GB Speicher in den Farben Blau oder Schwarz zusammen mit AirPods der 2. Generation zum Preis von 52,99 Euro. Zusätzlich fallen einmalig noch 45,98 Euro an Kosten für Anschluss und Versand an.

iPhone 12 Mini jetzt bei O2 mit AirPods buchen.

Machen wir die Beispielrechnung: Das iPhone 12 mini gibt es derzeit günstigst für 665 Euro zzgl. Versandkosten, die AirPods 2G für 125 Euro plus VSK. Der O2 Free M Tarif kostet 29,99 Euro im Monat plus 39,99 Euro.

iPhone 12 mini: 670,00 Euro AirPods 2G: 130,00 Euro O2 Free M (24 Monate): 719,76 Euro Anschlusspreis: 39,99 Euro --------------- Gesamt: 1.559,75 Euro Angebot: (-) 1.317,74 Euro --------------- Ersparnis: 242,01 Euro

Ihr spart also satte 242,01 Euro gegenüber dem Normalpreis. Dafür bekommt Ihr übrigens noch 20 GB Inklusivvolumen jeden Monat dazu. Für 5 Euro mehr im Monat gibt es dann 40 GB jeden Monat, die Connect-Option (+2 SIM, auch eSIM gratis) und eben 12 Monate O2, Netflix oder Sky Ticket kostenlos. Wenn Ihr so wollt und eine Milchmädchen-Rechnung macht, bekommt Ihr dann praktisch das Streamingangebot für nen Fünfer obendrauf, das Euch sonst eigentlich deutlich mehr kostet und verdoppelt ganz nebenbei das Inklusivvolumen.

iPhone 12 (Pro) mit AirPods Pro

Wir werden beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro jetzt nicht auch jedes Mal diese Rechnung aufmachen. Ihr könnt uns glauben, dass es immer eine Ersparnis gegenüber den regulären Preisen gibt. Stattdessen verlinken wir einfach zu den Angeboten:

– iPhone 12 + Free M + Airpods Pro für 62,99€.

– iPhone 12 Pro + Free M + AirPods Pro für 74,99€.

– iPhone 12 Pro Max + Free M + AirPods Pro für 79,99€.

Nur so viel: Beim iPhone 12 Pro und Pro Max gibt es noch mehr Ersparnis, da auch bei O2 der Anschlusspreis (39,99 Euro) aus der Rechnung wegfällt.

Ein Jahr Netflix, Sky oder O2 TV gratis?

Wer statt auf den O2 Free M Tarif stattdessen auf den O2 Free M Boost Tarif mit doppelten Inklusivtraffic setzt, der erhält vom Anbieter außerdem 12 Monate kostenlosen Zugang für einen Streaminganbieter seiner Wahl. Der Boost kostet 5 Euro gegenüber dem Free M zusätzlich jeden Monat. „Wenn“ man sich dafür interessiert, ist das ein interessantes Modell.

Zur Wahl stehen das eigene O2 TV, das an Angebote wie Zattoo und Co. erinnert, bei dem auch ARD, ZDF, aber auch private gestreamt werden. Alternativ kann man sich für Netflix oder Sky entscheiden.

Für Netflix-Abonnenten bedeutet dies sogar, dass das bestehende Abo für 12 Monate kostenlos wird.