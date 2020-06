watchOS 7 Beta 1 von Apple veröffentlicht

Natürlich informierte Apple nicht nur über das kommende watchOS 7. Das Unternehmen bietet Entwicklern im Rahmen der WWDC 2020 schon jetzt den Download der ersten Betaversion.

Beta 1 trägt die Buildnummer 18R5310a. Das passenden Profil können registrierte Entwickler über Apples Entwickler-Webseite herunterladen oder über die Entwickler-App. Am besten tut Ihr das direkt am iPhone, dann könnt Ihr das Profil direkt auf die Watch installieren, solltet Ihr all die neuen Funktionen bereits jetzt nutzen wollen.

Tatsächlich wird auch watchOS 7 deutlich individualisierbarer und unterstützt noch mehr Aktivitäten.