Ist das 14 Zoll MacBook Pro noch nicht tot?

Ehe Apple vor kurzem das neue MacBook Pro mit 13 Zoll Display und neuen Spezifikationen veröffentlichte, gab es Gerüchte und Hoffnungen, es könne sich um ein 14 Zoll Modell handeln. Während das 13 Zoll Modell die Hoffnungen zunichte machte, halten sich die Gerüchte weiter hartnäckig.

Nun veröffentlichte der Twitter-Account @L0vetodream, dass im nächsten Jahr das 14 Zoll MacBook Pro Realität werden könnte.

in my dream MBP14 next year

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020