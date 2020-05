code274: Verschwörung um die Verschwörung

Was hat es mit #code274 auf sich? Wieso trendet dieser Hashtag auf Twitter? Das werden sich vermutlich noch Generationen von Twitter-Nutzern #nicht fragen. Doch für Betroffene gibt es Abhilfe.

Denn auch wir schauen ab und an mal auf Twitter vorbei und runzeln nicht selten die Stirn. Was es heute mit #Westfleisch auf sich hatte, das ist bekannt. Doch was hat der Code 274 für eine Bewandtnis?

Heute Früh um 10:54 Uhr forderte @cLyppersen seine Follower auf, doch diesen Code zu verwenden.

⚠️ Liebe Follies bitte nutzt heute den HT #code274 🤫 Ihr werdet mir das später danken! ❕❗2️⃣7️⃣4️⃣‼ #Followerpower ⚠️ pic.twitter.com/NjCWzXYkqg — clyps sukabuka 🐈🛡🇪🇺 ˌkwaranˈtɛːnə 😷 (@cLyppersen) May 8, 2020

Mindestens seitdem spielt Twitter verrückt. Die Lösung soll offenbar bereits jahrelang in der Wikipedia verborgen sein. Doch tut sie das wirklich?

Als dann am Nachmittag @janboehm nachlegt und die Zahlen 2 7 4 von sich gibt, bekommt die ganze Geschichte ein Gesicht.

2 7 4 — 🦠 Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) May 8, 2020

#Westfleisch ist es nicht

Es hat jedenfalls nichts mit #Westfleisch zu tun, so viel ist sicher. Denn dieser Hashtag ließ sich leicht auflösen. Immerhin gab es die Meldung über die offizielle Schließung der Fleischproduktion in Coesfeld, wegen dem Bekanntwerden vieler Coronavirus-Fälle in der Belegschaft. Damit sorgt dieser Fleischlieferant dafür, dass der Kreis Coesfeld wieder dem Lockdown frönen darf. Auch an einem anderen Standort in Oer-Erkenschwick sind gerüchteweise über hundert Mitarbeiter infiziert. Doch Meldungen zufolge soll eine umfangreiche Testung erst diesen Samstag beginnen.

Paragraph 274?

Hat es eventuell mit dem Paragraph 274 des Strafgesetzbuch zu tun? Möglich. Es geht darin um Urkundenunterdrückung oder „Veränderung einer Grenzbezeichnung“. Vielleicht hat sich ja ein Politiker unschön ausgedrückt, und nun ein Problem.

Ganz ehrlich, wir haben bestimmt anderthalb Stunden damit verbracht, den Ursprung auf Twitter ausfindig zu machen, ihn aber nicht gefunden.