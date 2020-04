Apple Store: Weitere Ladenöffnungen im Mai?

Apples Chefin für das Ladengeschäft, Deirdre O’Brien, informierte Mitarbeiter in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen bezüglich der Apple Stores. Im Mai würden aller Voraussicht nach „viele weitere“ Ladengeschäfte wieder öffnen.

Im wöchentlichen Rhythmus informiert O’Brien die betroffenen Mitarbeiter, wie es mit dem Ladengeschäft weitergeht.

Stetige Analyse der Situation

Details nannte O’Brien offenbar nicht. Sie instruierte die Mitarbeiter jedoch, dass sie guten Mutes sei, dass im Mai „viele weitere“ Geschäfte wieder öffnen würden, da in den USA, Europa und Asien die Corona-Maßnahmen sukzessive Lockerungen erfahren. Darüber berichtet Bloomberg hinter einer Paywall.

Mitarbeiter im Wartezustand

Die Mitarbeiter im Einzelhandel warten darauf, wieder an die Arbeit gehen zu dürfen. Denn anfangs schloss man alle Ladengeschäfte in China, später öffnete man sie aber mit eingeschränkten Kapazitäten und Öffnungszeiten nach und nach wieder.

Um die Sicherheit der Mitarbeiter (und Kunden) zu gewährleisten, schloss Apple aber andernorts Mitte März alle seine Ladengeschäfte. Bis dato öffnete man außer in China lediglich ein Ladengeschäft in Südkorea. Auch dort gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten und Kapazitäten. Bei Kunden wird vor dem Eintritt in das Geschäft Temperatur gemessen.

Genius-Mitarbeiter aus dem Homeoffice

Manche Genius-Mitarbeiter bieten außerdem Kundensupport per Videokonferenz an. Sie helfen aus dem Homeoffice bei der Fehlersuche.