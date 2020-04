Apple: Sicherheitslücke in Mail nicht hochgefährlich

Vor kurzem wurde bekannt, dass Apple Mail am iPhone und iPad so manipuliert werden können, dass Hacker an Daten von Nutzern gelangen könnten. Nun spielt Apple die Bedeutung der Sicherheitslücke herunter. Sie stelle keine „direkte Bedrohung“ dar.

Das IT-Sicherheitsunternehmen ZecOps berichtete über eine Sicherheitslücke in Apple Mail für iOS. Die gäbe es offenbar bereits seit iOS 6. ZecOps dokumentierte erste Angriffe allerdings erst aus dem Jahr 2018 unter iOS 11.2.2. Mit dem Wechsel zu iOS 13 soll der Fehler jedoch noch gravierender geworden sein, da nun der Nutzer nicht mal mehr mit einer E-Mail interagieren muss, um Daten zu verlieren.

Rene Ritchie bekam offenbar ein Statement von Apple zu diesem Vorfall. Der iPhone-Hersteller beruhigt die Öffentlichkeit. ZecOps habe drei unterschiedliche Sicherheitslücken in Mail für iOS aufgedeckt, die für sich genommen jedoch kein Einfallstor in die Software darstellen.

Apple's comment on the ZecOps claim of a Mail .app exploit (full text in image description):



TL;DR: "The researcher identified three issues in Mail, but alone they are insufficient to bypass iPhone and iPad security protections." pic.twitter.com/hfE2xlzHUv