Apple und Google machen ernst: Kontakt-Tracing-API für Entwickler schon Ende April

Apple und Google haben vor einiger Zeit das Heft des Handelns in die Hände genommen. Sie beschlossen gemeinsam eine Kontakt-Tracing-Lösung bereitzustellen. Nun gibt es einen Termin, ab wann Entwickler auf die API zugreifen können, um damit passende Apps zu entwickeln.

Am 28. April soll es soweit sein. Dies verriet Apples Chef Tim Cook offenbar dem EU-Kommissar Thiery Breton in einer Videoschalte.

Breton hatte sich zuvor bereits mit Sundar Pichai, Googles Chef, kurzgeschlossen. Dem EU-Kommissar ging es in den Unterhaltungen mit den beiden Firmenchefs auch darum, die Position der EU zu stärken.

In Frankreich wolle man beispielsweise eine eigene App namens StopCovid veröffentlichen, die „nicht“ auf die Technologie von Apple und Google setzt. Dazu soll vor allem Apple eigentlich seine Bluetooth-Kommunikation für die französische Regierung öffnen.

I just had a good exchange with #Apple CEO @tim_cook on the need to ensure that contact tracing apps are fully:

✔️anonymised

✔️voluntary

✔️transparent

✔️temporary

✔️secured

and interoperable across operating systems and borders.#Deconfinement apps must respect our #privacy. pic.twitter.com/VrnUXOsrat