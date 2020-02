Neues MacBook Pro 13 Zoll in Benchmarks gesichtet

Auf Twitter veröffentlichte bereits vergangenes Wochenende jemand Screenshots, die Benchmarks von Apples kommendem 13 Zoll MacBook Pro zeigen sollen. Demzufolge setzen die Geräte auf Intels neue 10. Generation an Prozessoren (Ice Lake). Im Vergleich mit einem aktuellen Modell kann das kommende Apple-Laptop sowohl bei der Prozessor- als auch der Grafikleistung zulegen.

Online veröffentlichte @_rogame vor kurzem einen 3D Mark Time Spy Benchmark. Man kann den Bildern entnehmen, dass es sich um ein Gerät mit Intel Core i7 1068NG7 mit 2,3 GHz Taktfrequenz handelt. Im Turbo Boost schafft die CPU bis zu 4,1 GHz. Der Prozessor gehört zu Intels 10. Generation von Core-Prozessoren.

Time Spy



i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)

vs

i7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa