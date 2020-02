SAP-Mitarbeiter lieben den Mac und macOS Catalina

Martin Lang von SAP verriet nun auf Twitter, dass SAP-Mitarbeiter mehr und mehr zu Mac-Fans werden. In den letzten 15 Monaten verdoppelte sich die Zahl derjenigen Angestellten, die den Mac als primäre Arbeitsplattform wählen. Auch die Verbreitung von macOS Catalina sei enorm.

Martin Lang ist VP IT Services Enterprise Mobility bei SAP. Er verriet nun auf Twitter, dass sich viele Mitarbeiter des Unternehmens für einen Mac als Arbeitscomputer entscheiden. Tatsächlich sollen es mittlerweile „beinahe“ 26.000 Mitarbeiter sein, die einen Mac als primäres Arbeitsgerät nutzen.

Darüber hinaus kommt aber auch Apples aktuelles Desktop-Betriebssystem gut bei den SAP-Mac-Nutzern an. Denn macOS 10.15 Catalina sei auf 82 Prozent der 26.000 Geräte installiert.

The number of SAP colleagues who chose a Mac as their primary computer has doubled over the last 15 months, it's at almost 26K now with 82% of them running the latest macOS Catalina #lifeatsap pic.twitter.com/jzSH4LHEUd