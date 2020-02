Für MMORPG-Fans: Freitag startet „Mythic Quest: Raven‘s Banquet“ auf Apple TV+

Am Freitag, den 7. Februar 2020, startet auf Apple TV+ die Serie Mythic Quest: Raven‘s Banquet. Diese könnte vor allem Fans von Videospielen und MMORPGs im Besonderen gefallen. Apple veröffentlichte nun ein „First Look“-Video.

Mythic Quest: Raven‘s Banquet erzählt die Geschichte von Videospielentwicklern, die sich überlegen müssen, wie sie die Spieler eines populären Onlinerollenspiels im Stil von World of WarCraft bei Laune halten. Dass diese Aufgabe nicht so leicht ist und man aber die ganze Sache nicht zu ernst nehmen sollte, zeigt nun erstmals das „First Look“-Video.

Videospielproduktion ein Wahnsinn?

Zumindest die Schauspieler und Produzenten glauben, dass sie mit „Mythic Quest“ den Wahnsinn in der Videospielproduktion sehr gut abbilden.

Das Video dauert zwei Minuten und zwölf Sekunden. Es ist allerdings nicht das erste zu der neuen Serie. Schon Anfang Januar veröffentlichte Apple einen ersten Trailer.

9 Folgen für die erste Staffel

Die erste Staffel der Serie umfasst neun Folgen, von denen jede 30 Minuten dauert. An der Produktion mitgewirkt hat neben Lionsgate und 3 Arts Entertainment auch das französische Videospielunternehmen Ubisoft. Entsprechend könnten Gamer sich tatsächlich in der Serie wiederfinden, oder etwas Neues über ihr liebstes Hobby lernen.

Ob die Serie hält, was das Thema verspricht, oder ob sie am Ende einfach nur übertrieben komisch sein will, wissen wir spätestens am Wochenende.

Apple TV+ seit November

Apple stellte sein Videostreaming-Angebot bereits im letzten Jahr vor. Der Startschuss fiel im November 2019. Das Portfolio ist zwar noch übersichtlich, es ist aber gleichzeitig auch sehr vielseitig. Es gibt Krimis, Thriller, Action, Komödien, Dokumentationen, die jeweils nicht versuchen möglichst viele Zielgruppen anzusprechen, sondern vor allem die eine Zielgruppe richtig.