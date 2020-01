Apple-Patent: In Zukunft buntes Feedback auf der Tastatur?

Nutzt Apple bald MacBook-Tastaturen mit bunter Hintergrundbeleuchtung?

Das US-Patent- und Marken-Amt veröffentlichte eine neue Patentanmeldung Apples mit der Nummer 10,528,152. Die Anmeldung stammt vom 18. September 2017.

Apple möchte in Zukunft vielleicht eine bunte Hintergrundbeleuchtung einsetzen, um Nutzer mit Feedback zu versorgen. Aber die Idee geht womöglich noch weiter. Denn sie beinhaltet Micro-LED.

Farben als Feedback

Apple beschreibt in der Patentanmeldung die Idee, dass farbige Hintergrundbeleuchtung bei einer Tastatur oder auch einer Bildschirm-Tastatur eine Rückmeldung an den Nutzer geben kann. Dies sei eine Verbesserung gegenüber herkömmlichen Eingabegeräten, bei denen bislang bunte Farben nur zur Zierde dienen.

Spannend wird es zum ersten Mal an der Stelle, an der Apple beschreibt, was für es alles als Eingabegerät zählt. In der Aufzählung kommen nämlich auch Desktopcomputer oder Tablets und Smartphones vor. Doch Apple nennt auch „Hilfsdisplays“ als mögliches Ziel. Hat Apple damit womöglich die Touch Bar im Sinn? Oder will Apple auf dem Touch-ID-Button am MacBook Pro/Air Feedback in Ampel-Farben geben?

Komplexer als gedacht und mit Micro-LED

Der Konzern will Umgebungslichtsensoren einsetzen, um die Intensität der Beleuchtung der Situation anzupassen (bei Dunkelheit, im Sonnenschein).

Doch im Verlauf finden wir noch eine weitere Passage. Gerüchte nämlich um Apples Verwendung von Micro-LED gab es schon einige. Dort hieß es, das Unternehmen könnte diese zuerst in der Apple Watch verbauen. Was also, wenn Bedienelemente auf Touchscreens mit Hilfe von verbauten Micro-LED auch ein farbliches Feedback auf der On-Screen-Tastatur geben würden? Vergleichbar wäre die mit haptischem Feedback wie bei 3D Touch.

Einer noch: Apple und Gamer

Noch ein Aspekt ist interessant. Denn vor kurzem waberte das Gerücht umher, Apple könnte in diesem Jahr einen Gaming-Mac der Öffentlichkeit vorstellen. Dass Gamer schon jetzt viele Zubehörhersteller lieben, die bunte LED in Computermäuse, Tastaturen oder Gehäuse integrieren, ist bekannt.