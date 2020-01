AirPods Pro funktionieren am iPhone 3GS

Apple AirPods Pro funktionieren mit sehr altem iPhone. Hat man Töne? Selbst die Geräuschunterdrückung funktioniert am iPhone 3GS, wie nun ein Nutzer auf Twitter bekannt gab.

Klar, es ist keine Neuigkeit im eigentlichen Sinn. Denn Apples AirPods Pro sind in ihrer Funktion doch auch Bluetooth-Kopfhörer. Und Apples iPhone 3GS unterstützt Bluetooth. Der Funkstandard ist abwärtskompatibel. Entsprechend verwundert es nicht, dass die Kopfhörer auch mit dem alten Apple-Smartphone zusammen funktionieren.

Ya’ll don’t care, but AirPods Pro work flawlessly with iPhone 3GS. I was worried active noise cancelling wouldn’t work, but you can still cycle through all the modes by pressing and holding the stem#AirPodsPro #iPhone3GS #fosterthepeople pic.twitter.com/bWRYSAx7Up