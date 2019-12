Unclutter: Mac-Apps für die Hälfte, oder im Paket noch billiger

PowerPack für Mac-Nutzer jetzt im Angebot. Insgesamt 11 interessante Produktiv-App für macOS treten an um als „The Xmas & New Year PowerPack“ bei Euch zu punkten. Alle zusammen kosten normalerweise 311 US-Dollar (circa 280 Euro) und sind aber kurzfristig im Paket für lediglich 64 US-Dollar (57,50 Euro) zu haben. Unter den Apps sind auch Unclutter, Better Zip 4 oder der Path Finder 9.

Wann immer wir Softwarepakete bewerben, weisen wir darauf hin, dass am Ende des Tages Ihr entscheiden müsst, ob es sich wirklich lohnt. In diesem Fall sind ziemlich viele Produktiv-Apps enthalten und gibt es aber obendrein noch ein Schmankerl.

Apps einzeln auch 50 Prozent günstiger

Denn: Ihr müsst gar nicht gas ganze Paket für 64 USD kaufen, sondern könnt, wenn Ihr wollt auch die Apps aus dem Paket einzeln kaufen, und zwar mit jeweils 50 Prozent Rabatt.

Um diese 11 Apps geht es:

Aeon Timeline 2 (25 statt 50$),

Tumult Hype 4 (25 statt 50$),

Unclutter (10 statt 20$),

TaskPaper 3 (12,5 statt 25$),

Better Zip 4 (12,5 statt 25$),

Sip (5 statt 10$),

Permute 3 (7,5 statt 15$),

Path Finder 9 (18 statt 36$),

Mosaic Pro (15 statt 30$),

Default Folder X (17,5 statt 35$)

und HyperFocus (7,5 statt 15$).

Alle Apps im Paket kosten wie gesagt sogar nur 64 US-Dollar. Jede Software einzeln mit 50% Rabatt würde aber doch noch über 150 US-Dollar kosten.

Jetzt das Xmas & New Year PowerPack kaufen.

Software auf vielen Macs nutzen!

Auch wollen wir drauf hinweisen, dass Ihr die Apps in diesem Paket (auch wenn Ihr sie einzeln kaufen solltet), in der Regel auf drei oder sogar fünf Macs gleichzeitig verwenden könnt. Dass ist ganz angenehmen. Denn oft erwirbt man im Rahmen solcher „Bundles“ nur eine Einzelplatzlizenz. Doch beim „PowerPack“ mit Unclutter und Co. ist das anders.

In diesem Beitrag ist ein Affiliate-Link enthalten. Macnotes erhält eine Provision pro App/Bundle.